Formel 1 Lance Stroll nach Unfall bei Formel-1-GP in Suzuka am Start

Lance Stroll nach Unfall fit für Suzuka Foto: APA/dpa

N ach seinem schweren Unfall in Singapur ist der Kanadier Lance Stroll für das Formel-1-Rennen in Japan wieder einsatzbereit. "Ich fühle mich gut", sagte Stroll am Donnerstag in Suzuka. "Die Jungs haben einen guten Job gemacht, das Auto wieder zusammenzubauen." Der 24-Jährige hatte am vergangenen Samstag in der Qualifikation zum Großen Preis von Singapur die Kontrolle über seinen Aston Martin verloren.