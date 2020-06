„Unsere Bäuerinnen und Bauern sind systemrelevant. Sie sind es, die uns unabhängig vom Weltmarkt mit Nahrung versorgen“, betont Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf. Das hat auch die Coronakrise wieder deutlich gezeigt. Elf Maßnahmen sieht das neue Maßnahmenpaket der Bundesregierung daher für die Landwirtschaft vor. Darunter etwa die Gewinnglättung. Damit kann die Besteuerung von landwirtschaftlichen Einkommen über einen Durchrechnungszeitraum von drei Jahren erfolgen, um schlechte Erntejahre ausgleichen zu können. Auch die Umsatzgrenze für landwirtschaftliche Nebentätigkeiten wird auf 40.000 Euro angehoben und künftig valorisiert. Diese Entlastungsmaßnahmen umfassen ca. 50 Millionen Euro und greifen rückwirkend mit 1.1.2020.

„Das Steuerentlastungs- und Forstpaket ist ein dringend notwendiger Schritt. Unsere Bäuerinnen und Bauern brauchen stabile Einkommen und positive Zukunftsaussichten, gerade in schwierigen Zeiten“, betont Johannes Schmuckenschlager, Präsident der Landwirtschaftskammer NÖ. „Um die heimische Produktion abzusichern und die Versorgungssicherheit unseres Landes, sowohl mit regionalen Lebensmitteln als auch mit Holzprodukten, auch in Zukunft garantieren zu können, muss eine flächendeckende und wettbewerbsfähige Land- und Forstwirtschaft in Österreich sichergestellt werden.“

Investitionen in den heimischen Wald

Ebenfalls Teil des 400-Millionen-Euro-Pakets der Bundesregierung sind Investitionen in die Forstwirtschaft mit einer Summe von etwa 350 Millionen Euro – das größte Investitionspaket in den heimischen Wald in der Geschichte Österreichs. Zehn Maßnahmen befassen sich unter anderem mit der Abgeltung von Schäden, Forschung und Entwicklung. Denn: „Die Zukunft des Waldes ist für die gesamte Gesellschaft von Bedeutung“, betont Pernkopf. „Unsere Wälder schützen uns. Sie sind Wirtschafts- und Erholungsräume, die auch im Klimaschutz eine wesentliche Aufgabe erfüllen“, so Köstinger. Doch: „Unsere Wälder sind in ernster Gefahr“, sagt sie. In Niederösterreich sind es vor allem Klimawandel und Borkenkäfer, die belasten.

Zusammenfassend meint Pernkopf: „Dieses Entlastungs- und Investitionspaket unterstützt nicht nur die Land- und Forstwirtschaft, sondern ist auch wichtig zur Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe. Bundeskanzler Sebastian Kurz und Bundesministerin Elisabeth Köstinger bekennen sich damit in dieser schwierigen Situation klar zu unseren Bäuerinnen und Bauern!“ Das Paket sei zudem ein echter Meilenstein zur Sicherung der Waldfunktionen und Unterstützung der Forstwirte.

Alle Maßnahmen: https://www.bmlrt.gv.at/