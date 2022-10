Nach Tirol-Wahl: Schwarz-Rot präsentiert sich

Werbung

Zuvor wird noch der ÖVP-Landesparteivorstand Freitagvormittag dem schwarz-roten Pakt seinen Sanktus geben. Dann lädt das neuen Führungsduo Mattle/Dornauer zu dem Pressegespräch unter dem Motto "Stabilität in der Krise. Erneuerung für Tirol". Die ÖVP wird künftig - inklusive Mattle - fünf Regierungsmitglieder stellen, die SPÖ - inklusive Dornauer - drei. Auf beiden Seiten gibt es neue Gesichter. Die konstituierende Landtagssitzung mit der Wahl der neuen Regierung findet dann kommenden Dienstag statt.

Eine schwarz-rote Koalition ist in Tirol alles andere als ein Novum. Seit dem Aus für das Proporzsystem in der Landesregierung Ende der 1990er-Jahre regierte eine solche Konstellation Tirol bis 2013. Dann vollzog Noch-Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) nach der Landtagswahl im selben Jahr einen Wechsel und ging ein Bündnis mit den Grünen ein. Dieses ist in wenigen Tagen Geschichte.