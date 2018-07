Doskozil, der seit Ausbruch der Flüchtlingskrise 2015 und seinem Wechsel in die Spitzenpolitik im Jänner 2016 im vollen Einsatz ist, leidet seit Wochen an einer angeschlagenen Stimme. Um die Heiserkeit zu behandeln, soll nach ärztlicher Beratung die Stimme bestmöglich geschont und ein Eingriff an den Stimmbändern durchgeführt werden.

Der Eingriff findet auf Ersuchen Doskozils im Sommer statt, wo durch die Pause im Landtag und die Urlaubszeit die Terminlage weniger dicht ist. Bis die Stimmbänder kuriert sind, wird der Landesrat weiterhin Termine im Büro wahrnehmen, öffentliche Reden und PR-Termine jedoch weitestgehend vermeiden.

"Ich werde mich die nächsten Wochen ein wenig zurücknehmen müssen, um die Stimme vollständig zu kurieren. Die Gesundheit ist das allerhöchste Gut", sagt Landesrat Hans Peter Doskozil.