Live-Ticker: Entscheidung im Burgenland.

Die erste Wahl des Jahres 2020 hat begonnen. 250.181 wahlberechtigte Burgenländer sind zur Kür ihres Landtages aufgerufen. Am Prüfstand steht die einzige rot-blaue Landesregierung Österreichs - und der Urnengang gilt auch als erster Stimmungstest für Türkis-Grün im Bund. Mit unserem Live-Ticker seid ihr laufend topaktuell informiert - jetzt aktualisieren:

11.45 Uhr: Burgenlands Landeshauptmann wählte gut gelaunt in Oberwart

Ein gut gelaunter Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) hat sich am Sonntag nach der Stimmabgabe in Oberwart den wartenden Journalisten präsentiert. Doskozil wählte mit seiner Lebensgefährtin Julia im Wahlsprengel 4 der südburgenländischen Bezirkshauptstadt. Beim Wahllokal traf er auch auf die Dritte Landtagspräsidentin Ilse Benkö (FPÖ) und den Oberwarter Stadtchef Georg Rosner (ÖVP).

APA/ROBERT JAEGER SPÖ-Spitzenkandidat und Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und Lebensgefährtin Julia Jurtschak am Sonntag, 26. Jänner 2020, anlässlich Doskozils Stimmabgabe im Rahmen der burgenländischen Landtagswahl in Oberwart.

Auf Doskozil warteten bereits zahlreiche Journalisten, Fotografen und Kameraleute. Schon beim Aussteigen aus dem Dienstauto auf dem Parkplatz gegenüber dem Wahllokal klickten die Auslöser der Kameras. Die Kälte und der tief hängende Nebel schienen die Laune des Landeschefs nicht zu trüben. Er sei "mit einer sehr guten Stimmung" zum Wählen gekommen, versicherte Doskozil. Eine persönliche Anspannung sei natürlich vorhanden, "aber das ist eine positive persönliche Anspannung."

Er habe am Samstag das Güssinger Faschingskabarett besucht, das sei unterhaltsam gewesen, er habe danach sehr gut geschlafen, beantwortete der Landeshauptmann Journalistenfragen. Er hoffe, dass es spannend werde und dass die SPÖ nach diesem Wahltag ein gutes Ergebnis haben werde, sagte Doskozil. Er habe immer gesagt: "Die Wahl ist gewonnen, wenn wir ein Plus vor dem Ergebnis haben und das gilt auch am heutigen Tag."

"Wir werden uns überraschen lassen und ich freue mich wirklich auf diesen Tag, wie er verläuft", meinte der Landeschef. "Für mich ist es das erste Mal, das in dieser Art und Weise erleben zu dürfen und ich bin guter Hoffnung und guter Stimmung", stellte er fest. Angesprochen auf die Bundes-SPÖ meinte Doskozil, dies sei heute nicht Thema: "Heute beurteilen wir das burgenländische Ergebnis, das steht für mich heute im Vordergrund."

11.07 Uhr: ÖVP-Spitzenkandidat erwartet sich mehr Zuspruch

ÖVP-Spitzenkandidat Thomas Steiner hat Sonntagvormittag nach der Messe in Begleitung seiner Frau seine Stimme in einer Volksschule in Eisenstadt abgegeben. "Gespannt und zuversichtlich" betrat Steiner das Wahllokal. Er hoffe auf mehr Zuspruch, um die ÖVP in Regierungsverantwortung zu führen, sagte der Eisenstädter Bürgermeister den wartenden Medien.

"Der Wahlkampf war eine Herausforderung und sehr intensiv. Ich wünsche mir das, war wir uns vorgenommen haben, nämlich stärker werden und mehr Verantwortung im Land übernehmen", so Steiner. Bei der letzten Landtags-Wahl 2015 hatte die ÖVP 29 Prozent erzielt.

APA/HERBERT P. OCZERET ÖVP-Spitzenkanditat, Thomas Steiner anlässlich seiner Stimmabgabe im Rahmen der burgenländischen Landtagswahl, am Sonntag, 26. Jänner in Eisenstadt.

Nach der Stimmabgabe werde er ins Kaffeehaus einen Kaffee trinken und dann "langsam in Richtung Büro gehen und auf die ersten Ergebnisse abwarten".

Vom Land der Sonne war am Wahlsonntag weit und breit nichts zu sehen. Das Wetter in der Burgenländischen Landeshauptstadt war frostig, feucht und trüb.

10.44 Uhr: Kölly gibt sich bei Stimmabgabe optimistisch

Manfred Kölly, Spitzenkandidat des Bündnis Liste Burgenland (LBL), hat am Sonntagvormittag in seiner Heimatgemeinde Deutschkreutz seine Stimme für die Landtagswahl abgegeben. Kölly gab sich dabei optimistisch, dass die LBL zum dritten Mal den Einzug in den Landtag schaffen werde. Er habe "keine Zweifel daran", sagte er vor dem Wahllokal in der Europaschule.

"Man hat immer vorher gesagt, wir schaffen es nicht, und wir haben es jedes Mal geschafft", betonte der Deutschkreutzer Bürgermeister. Er rechne damit, dass das auch dieses Mal wieder der Fall sein werde. Die Stimmung am Wahlsonntag sei generell "sehr, sehr gut", sagte Kölly. In Deutschkreutz, wo er Wahlleiter ist, zeichne sich eine hohe Wahlbeteiligung ab. Es sei erfreulich, dass die Leute von ihrem demokratischen Recht Gebrauch machen.

APA/THERESA PUCHEGGER LBL-Spitzenkandidat Manfred Kölly am Sonntag, 26. Jänner 2020, anlässlich seiner Stimmabgabe im Rahmen der Landtagswahl in Deutschkreutz.

Außerdem sei wichtig, dass die LBL in den Landtag einziehe, weil sie für Kontrolle stehe, meinte Kölly. Er wird den restlichen Wahlsonntag nun als Wahlleiter in seiner Heimatgemeinde verbringen und anschließend abends nach Eisenstadt kommen.