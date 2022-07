Landtagswahl Tirol-Wahl: Abwerzger stellt sich Wiederwahl als FPÖ-Obmann

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Abwerzger vor Wiederwahl Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

D ie Tiroler FPÖ gibt am Sonntag mit einem Ordentlichen Landesparteitag in Schwaz den inoffiziellen Startschuss für den Wahlkampf zur vorgezogenen Landtagswahl am 25. September.