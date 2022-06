Landtagswahl Tiroler ÖVP und Grüne wollen am 25. September wählen

Für Noch-Landeshauptmann Platter wird ein Nachfolger gesucht Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

D ie Tiroler Koalitionsparteien ÖVP und Grüne haben sich auf einen gemeinsamen Neuwahlantrag und einen Wahltermin geeinigt. Die vorgezogene Landtagswahl soll am 25. September stattfinden, teilten die Klubobmänner der Koalitionsparteien, Jakob Wolf (ÖVP) und Gebi Mair (Grüne), am Mittwoch bei einer Pressekonferenz mit. Der Antrag umfasse die Abhaltung eines Sonderlandtages am 24. Juni. Dort soll mit Zwei-Drittel-Mehrheit die Auflösung des Landtages beschlossen werden.