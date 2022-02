Langlauf-Sprint-Gold an Favorit Kläbo und Schwedin Sundling

Der Norweger Johannes Hösflot Kläbo hat seine Rolle als Sprint-König im Langlauf bei den Winterspielen in Zhangjiakou eindrucksvoll bestätigt. Am Dienstag holte er im Finale in der Skating-Technik seine vierte Goldene in diesem Bewerb bei einem Großereignis in Serie und avancierte zum vorerst vierfachen Olympiasieger. Die Schwedin Jonna Sundling wiederholte ihren Triumph von der WM 2021. Das ÖOC-Trio schied in der Qualifikation aus.

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at