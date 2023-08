LASK-Flügelstürmer Nakamura wechselt zu Stade Reims

Nakamura wäre in diesem Fall der mit Abstand teuerste Abgang in der Geschichte der Linzer. Dieses Prädikat trug bisher der Brasilianer Joao Victor, der 2019 für kolportierte 3 Mio. Euro zum VfL Wolfsburg gewechselt war. "Wir freuen uns für ihn, dass er den Schritt machen kann", erklärte LASK-Präsident Siegmund Gruber. "Wir hätten Keito schon am Ende der letzten Saison verkaufen können, haben aber durch das Zuwarten eine ungleich höhere Ablösesumme lukrieren können."

Der aktuell 23-jährige Nakamura war nach Stationen bei Gamba Osaka, Twente Enschede und St. Truiden 2021 zu den Juniors OÖ gekommen, der LASK zog ihn ab Herbst 2021 zu den Profis hoch. In 69 Pflichtspielen für die Athletiker gelangen Nakamura 26 Tore und 9 Vorlagen, im Frühjahr 2023 gab er sein Debüt für Japans Nationalteam und traf auch dort.