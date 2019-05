Van der Bellen hält Rede bei Trauerzeremonie .

Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird im Rahmen der Trauerzeremonie für Niki Lauda am kommenden Mittwoch im Wiener Stephansdom eine kurze Rede halten. Das bestätigte der Sprecher des Bundespräsidenten am Samstag. Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) dagegen könne schon allein aus Termingründen nicht am Requiem teilnehmen, hieß es aus seinem Büro.