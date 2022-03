Laut Obduktion Fremdverschulden bei toter Frau in Lustenau

Die Obduktion einer am Samstagnachmittag im Lustenauer Ried tot aufgefundenen Frau hat Hinweise auf Fremdverschulden ergeben. Die Ermittlungen liefen weiter auf Hochtouren, ein toxikologisches Gutachten stehe noch aus, teilte die Polizei am Dienstagvormittag mit. Weitere Erkenntnisse werden für den späten Nachmittag erwartet. Die Exekutive hatte am Sonntag über das Auffinden der Frau informiert und Fremdverschulden bereits zu diesem Zeitpunkt nicht ausgeschlossen.

