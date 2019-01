17:45 - Meldung erreicht die BVZ, dass Straßenkreuzungen in Eisenstadt und Umgebung von der Polizei kontrolliert werden, v.a. in Richtung Ungarn.

18:43 - Wir haben die Polizei erreicht: Es gibt noch keine offizielle Aussage, eine Aussendung soll bald folgen.

18:51 - Erste offizielle Infos trudeln ein:

Alarmfahndung

Frau in Eisenstadt entführt?

Derzeit läuft eine groß angelegte Fahndung in der Region um Eisenstadt. Gerüchten zufolge soll die Mutter eines prominenten Eisenstädters entführt worden sein.

Der Grund für die Alarmfahndung in Eisenstadt und Umgebung soll eine angebliche Entführung sein. Gerüchten zufolge soll es sich bei der Entführten um die Mutter von Esterházy-Generaldirektor Stefan Ottrubay handeln. Sie soll auf offener Straße im Beisein ihrer Pfleger von unbekannten Tätern in ein Auto gezerrt worden sein. Es heißt, dass es sich um zwei Autos mit deutschen Kennzeichen gehandelt haben soll. Die Polizei hielt sich noch bedeckt. Für einen späteren Zeitpunkt wurde eine Presseaussendung angekündigt.

19:15 - Unsere Website geht fast über, derzeit hat noch keine Zeitung nähere Infos. Wir bleiben dran!

19:32 - Hintergründe: Das amerikanische Forbes Magazin hat das Vermögen der verstorbenen Fürstin Melinda Esterhazy auf 2,3 Milliarden Dollar geschätzt - doppelt so hoch wie das gesamte Jahresbudget des Landes Burgenland. Außerdem steht neben Wald, Wein und Äckern auch der Neufeldersee, Trausdorfersee und der österreichische Teil des Neusiedlersees im Besitz der Stiftung Esterhazy.

19:45 - Angeblich heißt es aus Ermittlerkreisen, dass es nicht um Lösegeld gehen soll.

19:48 - Es gibt eine erste Täterbeschreibung:

Große, blonde Frau saß im Auto

Laut Polizeisprecher Helmut Marban ist in einer der beiden schwarzen Limousinen, die in der Esterhazy Straße gehalten haben, eine große, schlanke, blonde Frau gesessen, die eine Haube getragen haben soll. Details zum Kennzeichen waren zunächst nicht bekannt.

19:51 - Offizielle Aussendung der Polizei:

Vermutliche Entführung in Eisenstadt

Am 22.01.2019, gegen 15.30 Uhr ging eine 88-jährige Frau mit ihrer Pflegerin in Eisenstadt in der Esterhazystraße in Richtung Bergkirche spazieren. Im Bereich des Hauses Esterhazystraße 29 hielten plötzlich zwei schwarze Limousinen mit vermutlich ausländischen Kennzeichen bei den beiden Frauen.

Aus einem Auto stiegen ein Mann und eine Frau, aus dem zweiten Auto eine Frau, die auf die Pflegerin zuging und diese zur Seite stieß. Die Pflegerin wurde dabei nicht verletzt.

Anschließend setzten die drei Personen die 88-jährige Frau in eine der beiden Limousinen und die beiden Fahrzeuge entfernten sich mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Bergkirche.

Die Frau, welche die Pflegerin beiseite stieß, wird als groß, schlank, blond und mit Mütze bekleidet beschrieben.

Die 88jährige war mit einem dunklen roten Mantel, schwarzer Mütze, schwarzen Schuhen und braunen Handschuhen bekleidet.

Von der Polizei wurde sofort eine Alarmfahndung nach den beiden Fahrzeugen und deren Insassen eingeleitet, die bisher aber ohne Erfolg verlief. Es wird jedoch in alle Richtungen ermittelt.

Aus kriminaltaktischen und Opferschutz-Gründen kann von der Polizei die Identität der vermutlich entführten Frau derzeit nicht bekanntgegeben werden.

Sachdienliche Hinweise – die auf Verlangen auch vertraulich behandelt werden – bitte an das Landeskirminalamt Burgenland – 059133-10-3333 oder an jede Polizeidienststelle.

20:33 - Erste Bilder vom Ort der Entführung:

Der Schauplatz der Entführung | APA

Hier vor der Hausnummer 29 soll die 88-jährige entführt worden sein, nur wenige Meter von dem Haus entfernt, in dem sie angeblich gewohnt hat. | Thomas Lenger/monatsrevue.at

21:20 - Hier ist eine Visualisierung des Weges der Entführten. Diese soll auf der Esterhazystraße in Richtung Bergkirche spaziert und nur wenige Meter von ihrer Wohnung in Nummer 23 (siehe Karte) auf Höhe der Hausnummer 29 entführt worden sein: