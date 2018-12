2018 neuer Sammelrekord bei Altstoffen .

Die Altstoff Recycling Austria AG (ARA) meldet einen neuen Rekord in der getrennten Verpackungssammlung: 2018 sammelten die österreichischen Haushalte rund 1.083.000 Tonnen Verpackungen und Altpapier für den Recyclingkreislauf. Damit wurde das Ergebnis aus dem Vorjahr um 0,6 Prozent übertroffen. "Seit Gründung der ARA vor 25 Jahren ist dies die höchste Sammelmenge in Österreich", so die ARA.