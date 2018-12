Kilometerlange Staus zu Weihnachtsferienbeginn .

Der Weihnachtsferienbeginn in Österreich und fünf deutschen Bundesdesländern am Freitag dürfte laut ARBÖ zu kilometerlangen Staus und stundenlangen Verzögerungen im Straßenverkehr führen. In den normalen Pendlerverkehr mischen sich viele, die in die andere Bundesländer oder ins benachbarte Ausland aufbrechen, um dort Weihnachten zu feiern.