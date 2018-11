Auch über einen Trainer, den Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge schon lange "schätzt". Kovac möchte unterdessen für seinen Trainerjob kämpfen. Der frühere Arsenal-Coach Arsene Wenger soll nach Informationen der "Bild"-Zeitung im Falle einer Beurlaubung von Kovac einer der Top-Kandidaten bei den Bayern sein. Der Name des 69-jährigen Franzosen falle beim kriselnden deutschen Rekordmeister "intern immer häufiger", schrieb die Zeitung am Montag ohne Verweis auf eine Quelle. Zudem sollen sich am Samstag nach dem 3:3 gegen Fortuna Düsseldorf "viele Spieler in der Kabine gegen Kovac" ausgesprochen haben, als dieser nicht im Raum war.

Unterdessen sagte Niko Kovac, weiter um den Trainerjob beim FC Bayern kämpfen zu wollen, auch wenn er dabei nicht sehr überzeugend wirkte. Vor dem Heimspiel in der Champions-League-Gruppenphase gegen Benfica Lissabon am Dienstag beteuerte der 47-Jährige, "dass ich immer ein Kämpfer bin, mein ganzes Leben bestand darin, mich durchzusetzen. Das Wort "Zurückstecken", "Aufgeben", "Die weiße Fahne hissen", das existiert in meinem Wortschatz nicht und wird nie existieren." Kovac garantierte, "wann und wo und wie auch immer nach vorne zu schauen und immer zu kämpfen". Auf die Frage, ob er Angst habe, dass das Benfica-Spiel sein letztes bei Bayern sein könnte, antwortete er: "Nein. Was soll mich negativ stimmen?"

Die Bayern hatten sich Anfang der 1990er-Jahre schon einmal um eine Verpflichtung des Deutsch sprechenden Wenger bemüht. Das berichtete Rummenigge vor dem letzten Aufeinandertreffen mit dem FC Arsenal im Frühjahr 2017. "Es ist leider nicht zustande gekommen damals, weil er sich anders entschieden hat", erzählte Rummenigge seinerzeit. Seine Sympathie für den Elsässer hat darunter anscheinend nicht gelitten. "Ich habe persönlich ein sehr gutes Verhältnis zu Arsene Wenger, den ich sehr schätze seit langer, langer Zeit", sagte Rummenigge im März 2017.

Nach Informationen der "Süddeutschen Zeitung" (Montag) soll sich die Vereinsführung um Hoeneß und Rummenigge "zuletzt schon vorsichtig im Umfeld der Mannschaft umgehört haben". Hoeneß hatte dem 47-jährigen Kroaten nach dem Remis gegen Düsseldorf eine Jobgarantie bis zur Champions-League-Partie gegen Benfica Lissabon ausgesprochen, aber auch betont: "Dann müssen wir mal eine Analyse machen, wo wir stehen." In der Bundesliga haben die Münchner mit Österreichs Star David Alaba bereits neun Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Borussia Dortmund.

Der "Kicker" berichtete am Montag, dass im Zusammenhang mit dem FC Bayern auch immer wieder der Name vom 46-jährigen Zinedine Zidane falle. Der Franzose wäre die ganz große Lösung. Zidane hat im Sommer bei Real Madrid nach drei Champions-League-Triumphen nacheinander aufgehört.

Ohne Verein ist aktuell auch Ralph Hasenhüttl. Der 51-jährige Österreicher hat bis zum Sommer RB Leipzig trainiert. Er kennt den FC Bayern aus seiner Zeit als Spieler der Bayern-Amateure von 2002 bis 2004. Hoeneß schätzt Hasenhüttl, schrieb die dpa.