Damit gehe "eines der größten Archive jüdischer Geschichte in Österreich" vom Land an die offizielle Vertretung der jüdischen Gemeinde. "Wir legen das Zentralarchiv in die Hände der IKG, weil die jüdische Gemeinde das Recht auf ihre eigene Geschichte hat", betonte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Dienstag.

Bei einer gemeinsamen Vertragsunterzeichnung mit Oskar Deutsch, Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Wien, sei diese "Übergabe beziehungsweise Rückgabe" besiegelt worden. Die IKG werde fortan die Verwahrung und Bereitstellung der Sammlung übernehmen. "Wir werden die bisherige archivarische Arbeit des Landesarchivs Burgenland weiterführen", sagte Deutsch. Im Zuge eines gemeinsamen Projekts werde der gesamte Aktenbestand des Zentralarchivs digitalisiert und online zur Verfügung gestellt.

"Das Burgenland bekennt sich zu seiner historischen Verantwortung für das jüdische Erbe und die reichhaltige jüdische Tradition", sagte Doskozil. Das Judentum sei ein wichtiger Bestandteil der österreichischen Identität - man müsse "allen Tendenzen, die diese Tatsache infrage stellen und den Antisemitismus schüren, eine klare Absage erteilen", betonte der Landeshauptmann.

Das Jüdische Zentralarchiv wurde ab 1930 aus den leihweise übergebenen Beständen der ehemaligen Kultusgemeinden des Burgenlandes durch den Archivalienpfleger des Bundeskanzleramts, Karl Halaunbrenner, in enger Zusammenarbeit mit dem Landeskonservator des Bundesdenkmalamts, Archivalienpfleger Sandor Wolf, und mit der Unterstützung des Amtes der Burgenländischen Landesregierung als Archivbehörde errichtet. Der Bestand umfasse unter anderem amtliche Korrespondenz, Gemeindevorstandsakten, Amtsbescheide und Geburts-, Trauungs- und Verlassenschaftsakten.