Sonde "Solar Orbiter" ist an Venus vorbeigeflogen .

Auf ihrer Mission zur Sonne ist die Sonde "Solar Orbiter" ganz nah an der Venus vorbeigeflogen. Laut der europäischen Raumfahrtbehörde ESA war sie am Sonntag um 11.39 Uhr und 20 Sekunden (MEZ) nur 7.448 Kilometer von der Venus entfernt. "Es ist alles glatt gelaufen, es gab keine Probleme", sagte der Leiter des ESA-Missionsbetriebs im Kontrollzentrum in Darmstadt, Simon Plum, am Montag.