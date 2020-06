Salzburger Festspiele "nicht in Gefahr" .

"Wir sind nicht in Gefahr, aber die Situation ist nicht ungefährlich." Das hat Salzburgs Festspielintendant Markus Hinterhäuser im Ö1-Mittagsjournal für sein Festival deutlich gemacht. "Nach der Coronakrise - wann immer sie vorbei sein wird - wird sich vieles im System ändern", so der Festspielmacher. Das betreffe auch die Frage, was Festspiele bedeuten und wozu man finanziell in der Lage sei.