Vier Staatsverweigerer festgenommen .

Nach umfangreichen Ermittlungen, in die mehrere Landespolizeidirektionen und das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) eingebunden waren, sind vier Staatsverweigerer festgenommen worden. Das gab Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) am Dienstag in einer Pressekonferenz in Wien bekannt.