Laut Innenministerium Fast 109.000 Asylanträge im Vorjahr

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Hohe Asyl-Zahlen forderten Bund und Länder Foto: APA/BARBARA GINDL

I m Vorjahr wurden beinahe 109.000 Asylanträge in Österreich abgegeben, konkret 108.781. 2021 waren es bloß gut 39.900 Ansuchen. Hinter Afghanistan (24.241) liegt in der vom Innenministerium unmittelbar nach der Niederösterreich-Wahl in Teilbereichen veröffentlichten Statistik Indien auf dem zweiten Platz (19.504) der Herkunftsländer, hinter Syrien (19.150) folgen Tunesien (12.667), Marokko (8.471), Pakistan (7.643) und die Türkei (5.132).