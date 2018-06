Polizei-Pferde: Stationierung in Wien-Hietzing möglich .

Dass die berittene Polizei noch heuer am Standort Theresianische Militärakademie in Wiener Neustadt startet, ist laut Christoph Pölzl, Sprecher von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) fix. Gesucht wird aber auch ein Standort für Wien, wo 2019 eine eigene Dienststelle eingerichtet werden soll. In Betracht kommt dabei auch die Maria-Theresien-Kaserne (MTK) in Hietzing, bestätigte Pölzl Medienberichte.