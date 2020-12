Das Video bedingte zudem den Rücktritt des damaligen FPÖ-Vizekanzlers Heinz-Christian Strache. Am 23. Oktober war H. via Videokonferenz in einem Prozess gegen einen ehemaligen Sicherheitsberater wegen Kridadelikten und Betrug im Kremser Schwurgerichtssaal als Zeuge zugeschaltet. Er war damals laut der vorsitzenden Richterin über seinen Anwalt erreicht worden. H.s Anwalt Johnny Eisenberg hat seine Kanzlei in Berlin, berichtet die "Presse" online.