Laut russischem Präsidialamt Ukraine wollte Kreml mit Drohnen angreifen

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Moskau spricht von einem Anschlagsversuch auf Präsident Putin Foto: APA/Reuters

D ie Ukraine hat dem russischen Präsidialamt zufolge in der Nacht versucht, mit zwei Drohnen den Kreml in Moskau anzugreifen. Präsident Wladimir Putin sei bei dem versuchten Angriff nicht verletzt worden, es habe auch keine Schäden an Gebäuden gegeben, berichteten TASS, RIA und Interfax unter Berufung auf das Präsidialamt. Die russische Verteidigung habe den Angriff auf Putins Amtssitz abgewehrt.