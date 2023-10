Laut UEFA über 20 Millionen Anträge für EM-Tickets

Die gefragtesten Tickets seien laut UEFA-Angaben die Spiele des deutschen Teams zum Auftakt am 14. Juni in München, am 19. Juni in Stuttgart und am 23. Juni in Frankfurt/Main sowie das Finale am 14. Juli in Berlin. Die Bewerbungsfrist für Tickets der ersten Verkaufsphase, bei denen mit Ausnahme von Deutschland noch kein Team namentlich feststeht, lief bis 26. Oktober. Weiter geht es mit einer weiteren Million Tickets nach der Auslosung der Gruppenphase am 2. Dezember in Hamburg.

"Für das Endspiel im Olympiastadion Berlin sind 2.295.665 Ticketanträge eingegangen - 33-mal so viel wie die Kapazität des Stadions", teilte die UEFA mit. Für das Auftaktspiel seien 1.408.000 Ticketanträge gezählt worden, rund 21-mal so viel wie die Kapazität des Stadions. Wegen der hohen Nachfrage wird gelost. Bis spätestens 14. November will die UEFA die Bewerber über ihren möglichen Erfolg informieren. Im Schnitt haben sich die Fans für je 13 Tickets beworben.