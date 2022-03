Nickelsdorf/Haringsee: Angeschossener Seeadler nach Rettung gestorben

Ein angeschossener Seeadler, der vor wenigen Wochen bei einem Windpark in Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) gefunden und gerettet sowie danach in der Eulen- und Greifvogelstation (EGS) Haringsee gepflegt worden war, ist gestorben, berichtete der WWF am Donnerstag in einer Aussendung.

