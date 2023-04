Diplomatie Lawrow verteidigt vor UNO russischen Einmarsch in Ukraine

Foto: APA/dpaAFP

R usslands Außenminister Sergej Lawrow hat dem Westen hegemoniale Pläne vorgeworfen und den russischen Einmarsch in die Ukraine verteidigt. Die "Ukraine-Frage" könnte nicht losgelöst von der geopolitischen Entwicklung betrachtet werden, bei der die NATO die Sicherheit Russlands in der Region über Jahre bedroht hatte, sagte Lawrow am Montag im UNO-Sicherheitsrat in New York. UNO-Generalsekretär António Guterres prangerte hingegen die "Verwüstung" der Ukraine durch Russland an.