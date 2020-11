Steirer wegen Mordes an 16-Jähriger verurteilt .

Ein Weststeirer ist am Mittwoch im Grazer Straflandesgericht wegen Mordes an einer 16-Jährigen zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der Mann soll die Jugendliche im Juni 2019 gefesselt und erstickt haben - allerdings auf ihren Wunsch, wie der Angeklagte stets beteuerte. Die Geschworenen schenkten dieser Version aber keinen Glauben und entschieden einstimmig auf vorsätzliche Tötung. Außerdem wurde eine Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher verfügt.