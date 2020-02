17-Jähriger stürzte 60 Meter durch Felsgelände ab .

Ein 17-jähriger Skifahrer ist am Sonntag im freien Skiraum von Lech am Arlberg rund 60 Meter über felsdurchsetztes Gelände abgestürzt. Der Jugendliche fiel über einen Strauch und fand keinen Halt mehr, informierte die Polizei. Er erlitt schwere Verletzungen, wurde per Tau vom Hubschrauber aus dem unzugänglichen Gelände geborgen und zur Behandlung ins Krankenhaus nach Feldkirch geflogen.