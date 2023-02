Autorennen Leclerc dreht erste Runden im neuen Formel-1-Ferrari

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Ferraris SF-23 soll Leclerc zum Titel kutschieren Foto: APA/dpa

V or hunderten begeisterten Tifosi hat Ferrari am Dienstag seinen neuen Formel-1-Rennwagen vorgestellt. Auf der Hausstrecke in Fiorano drehte der Monegasse Charles Leclerc die ersten Runden im SF23.