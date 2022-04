Formel 1 Leclerc schnappt sich in Melbourne Pole Position

Für Vettel läuft es in "Down Under" nicht nach Programm Foto: APA/AFP

W M-Leader Charles Leclerc wird am Sonntag (7.00 Uhr/live ORF 1 und Sky) von der Pole Position in den Formel-1-Grand-Prix von Australien in Melbourne starten. In einem Qualifying mit mehreren Unfällen setzte sich der Ferrari-Pilot am Samstag im Albert Park an die Spitze, dahinter folgte das Red-Bull-Tandem Max Verstappen und Sergio Perez. Nach Bahrain ist es die zweite Pole für Leclerc in der noch jungen Saison und seine elfte insgesamt.