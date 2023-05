Leeds United trennt sich von Gracia, Allardyce neuer Coach

Leeds ist fünf Ligaspiele sieglos und hat dabei vier Niederlagen kassiert. Am Samstag wartet mit dem Gastspiel bei Titelverteidiger Manchester City eine ganz harte Aufgabe. Allardyce hätte sich sicher einen anderen Gegner für seine Premiere auf der Leeds-Trainerbank gewünscht. Der 68-Jährige ist bereits der dritte Leeds-Trainer in der laufenden Saison, nachdem sich der Club am 6. Februar vom ehemaligen Salzburg-Trainer Jesse Marsch getrennt hatte.