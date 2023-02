Legende Stenmark glaubt an 100 Weltcup-Siege durch Shiffrin

Werbung

Schon diese Woche im norwegischen Kvitfjell kann Shiffrin den Rekord von Stenmark einstellen und überbieten. Dort stehen zwei Super-G und eine Abfahrt auf dem Programm. "Sie ist viel besser als ich war", sagte der Schwede. Man könne es aber nicht vergleichen. "Sie hat alles. Sie hat eine gute körperliche Stärke, sie hat eine gute Technik, einen starken Kopf. Ich denke, es ist die Kombination all dessen, die sie so gut macht. Und ich bin auch beeindruckt davon, dass sie sowohl im Slalom als auch im Super-G und in der Abfahrt so gut fährt. Ich hätte niemals in all diesen Disziplinen so stark sein können."