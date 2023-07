Leiche bei Tiroler Inn: DNA-Ergebnis erst in ein paar Wochen

Bis das Ergebnis einer DNA-Untersuchung vorliegen wird, werde es noch "mindestens zwei Wochen" dauern, hieß es. Auch der genaue Hintergrund des Fundes war somit weiter unklar, man ermittle jedenfalls "in alle Richtungen", so der Sprecher. Der Leichnam war zuvor der Gerichtsmedizin in Innsbruck überstellt worden.

Am Montag hatte es geheißen, dass es in der Gegend "mehrere Vermisste" gebe. Ob ein Zusammenhang mit Vermisstenmeldungen bestand, blieb aber ebenfalls offen. Nach dem Fund der Leiche hätten sich jedenfalls bis dato keine potenziellen Angehörigen gemeldet. Der Leichnam war östlich der Einmündung des Zillers in den Inn in St. Gertraudi, einem Ortsteil der Gemeinde Reith im Alpbachtal, entdeckt worden.