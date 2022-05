Gedenkfeier Leichnam von Osim wird im Stadion aufgebahrt

D er Leichnam der verstorbenen Sturm-Legende Ivan "Ivica" Osim wird im Rahmen der Gedenkfeier am Mittwoch in der Merkur Arena aufgebahrt. Das bestätigte der Fußball-Bundesligist am Dienstag der APA. Im Gedenken an Osim öffnet der SK Sturm am Mittwoch seine Stadiontore in Graz-Liebenau. Ab 19.09 Uhr wird das Flutlicht die Stätte von Osims größten Erfolgen genau 81 Minuten lang erhellen. Sturms Jahrhunderttrainer war am Sonntag wenige Tage vor seinem 81. Geburtstag verstorben.