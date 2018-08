Mann rutschte am Großglockner 300 Meter ab .

Ein 30-Jähriger ist am Samstag beim Abstieg vom Großglockner rund 300 Meter abgerutscht. Nach Angaben der Polizei konnte sich der Bergsteiger letztendlich mit einem Eispickel sichern. Er wurde mit leichten Verletzungen per Rettungshubschrauber geborgen und in das Krankenhaus nach Lienz geflogen.