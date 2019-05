Johnson-Thompson gewann Siebenkampf in Götzis .

Die Britin Katarina Johnson-Thompson hat das Siebenkampf-Meeting in Götzis für sich entschieden. Die Vizeeuropameisterin, die beim traditionellen Event in Vorarlberg zum zweiten Mal nach 2014 triumphierte, stellte am Sonntag mit 6.813 Punkten eine persönliche Bestleistung auf und verwies damit die Lettin Laura Ikauniece (6.476) und die Ungarin Xenia Krizsan (6.469) auf die Plätze.