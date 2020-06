Kleinere Meetings sind bereits wieder möglich, fixiert wurden auch die Austrian Top Meetings und Staatsmeisterschaften. In den kommenden Wochen sollen in Phase eins zahlreiche kleinere Aufbaumeetings stattfinden. In der Phase zwei von Ende Juni bis Anfang August sind u.a. bereits vier Austrian-Top-Meetings in St. Pölten (27. Juni), Eisenstadt (2. Juli), Wien (11. Juli) und Andorf (1. August) fixiert. Mit Graz-Eggenberg am 18. Juli ist ein fünftes Top-Meeting in Planung. Nach Aufhebung der Reisebeschränkungen werden auch internationale Starterfelder wieder möglich sein, Verhandlungen mit diversen Athleten laufen bereits, teilte der ÖLV mit. Am 23. Juli steht ein Stunden-Siebenkampf mit Österreichs Weltklasse-Mehrkämpferinnen in Amstetten auf dem Programm.

In Phase drei sollen von Mitte August bis Anfang Oktober fast im Wochenrhythmus österreichische Meisterschaften in allen Disziplinen und Altersklassen abgehalten werden. Jene der allgemeinen Klasse sind für 29. August in Wien vorgesehen, die Mehrkämpfer treffen sich am 29./30. August in Götzis. Gestrichen wurden die Vereinsmeisterschaften der Allgemeinen Klasse bzw. U16 sowie der Bundesländercup U18.

Noch offen ist, ab wann Mittel- und Langstreckenläufe ab 800 m bzw. Staffeln wieder durchgeführt werden können. Für 13. Dezember wurde die Marathonmeisterschaft in Wien angesetzt, Grund für den späten Termin ist der Wiederbeginn des Qualifikationszeitraumes für die Olympischen Spiele ab 1. Dezember.

Während Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger bereits bei zwei Mini-Meetings in Schwechat in die Saison gestartet ist, wird u.a. Sarah Lagger am Sonntag in Eisenstadt antreten. Am kommenden Mittwoch (10. Juni) geben in St. Pölten u.a. Ivona Dadic, Beate Schrott, Alexandra Toth, Dominik Distelberger und Markus Fuchs ihr Saisondebüt.