Timanowskaja will für Polen an den Start gehen .

Die belarussische Leichtathletin Kristina Timanowskaja will um die polnische Staatsbürgerschaft ansuchen und künftig für ihr Exilland an den Start gehen. Die 24-Jährige sollte nach eigenen Angaben nach einem Konflikt mit Sportfunktionären bei den Olympischen Spielen in Tokio gegen ihren Willen in ihr Heimatland zurückgebracht werden. Sie wandte sich an die japanische Polizei und reiste nach Polen, wo sie ein humanitäres Visum erhielt.