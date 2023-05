Leichtathletik-Traditionsevent Warner, Vetter die Gejagten beim Mehrkampfmeeting in Götzis

D as internationale Leichtathletik-Mehrkampfmeeting in Götzis wartet in seiner 48. Auflage am 27./28. Mai mit den Aushängeschildern und Vorjahreschampions Damian Warner (Zehnkampf) und Anouk Vetter (Siebenkampf) auf. Olympiasieger Warner aus Kanada steht zum zehnten Mal in Vorarlberg am Start und peilt dabei seinen achten Meetingerfolg an. Österreichs Zehnkämpfer sind in Götzis in diesem Jahr nicht vertreten, im Siebenkampf mischen Sarah Lagger und Chiara-Belinda Schuler mit.