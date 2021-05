Überragender Warner-Start in den Götzis-Zehnkampf .

Noch nie zuvor in der Geschichte ist ein Zehnkämpfer besser in einen Bewerb gestartet als der fünffache Götzis-Sieger Damian Warner am Samstag im Mösle-Stadion. Der Olympiadritte führt nach zwei Disziplinen mit überragenden 2.195 Punkten vor seinem kanadischen Landsmann Pierce Lepage (1.945) und dem Schweizer Finley Gaio (1.944). Im Siebenkampf des 46. Hypomeetings liegt die Polin Adrianna Sulek mit 2.094 voran.