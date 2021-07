Mit 65,67 Metern landete der Olympiateilnehmer in einem stark besetzten Feld hinter dem schwedischen Weltmeister und Weltranglisten-Leader Daniel Stahl und dem Slowenen Kristjan Ceh.

Die Diskus-Entscheidung über die Ränge 1 bis 3 fiel im sechsten Versuch in einem finalen Play-off. Dort kam Weißhaidinger nur auf 61,03 m, während Stahl und Ceh den Diskus auf je 65,72 m schleuderten. Seinen besten Wurf des Tages hatte Weißhaidinger bereits davor mit 65,67 m gezeigt. Da waren auch Stahl (68,65) und Ceh (66,68) stärker als bei ihrem finalen Versuch gewesen. Weißhaidinger, der direkt aus dem Training nach Oslo gekommen war, wird schon am Sonntag - dann in Stockholm - wieder in der Diamond League im Einsatz sein.

"Ich bin richtig happy, hätte persönlich nicht mit einem Top-3-Rang und einer Weite von über 65 m gerechnet. Wir haben zuletzt - im Hinblick auf die Olympischen Spiele in Tokio - das Training zwei Wochen lang richtig forciert. Ich fühle mich nach wie vor ein bisschen ausgelaugt", meinte Weißhaidinger. "Im geschlagenen Feld landeten heute u.a. auch Ex-Weltmeister Andrius Gudzius und Vize-Weltmeister Fedrick Dacres. Das kommt uns drei Wochen vor Tokio gerade recht", kommentierte Trainer Gregor Högler.

Mann des Abends war aber Warholm. Der 25-jährige Welt- und Europameister nutzte seine Heimbühne perfekt, blieb acht Hundertstelsekunden unter der fast 29 Jahre alten Traumzeit des US-Amerikaners Kevin Young bei den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona. Warholm hatte zuvor mehrfach seinen Europarekord verbessert - zuletzt im August 2020 auf 46,87 Sekunden.

Bei den Frauen konnte sich eine andere österreichische Olympiateilnehmerin im Speerwurf immerhin auf Rang sechs platzieren. Die Wienerin Victoria Hudson markierte 59,34 m, der Sieg ging an die Deutsche Christin Hussong (62,62 m).