Weißhaidinger nicht in Doha - Saisoneinstieg Mitte Mai

Weißhaidinger trainiert derzeit auf Teneriffa Foto: APA/BIRGIT EGARTER

L ukas Weißhaidinger wird nicht am Auftaktmeeting der Diamond League am Freitag in Doha teilnehmen. Der Olympiadritte im Diskuswurf bereitet sich derzeit in Teneriffa auf die Saison vor, geplanter Einstieg in das Wettkampfjahr ist Mitte Mai bei Veranstaltungen in Schwechat. Absoluter Saisonhöhepunkt ist die Freiluft-WM im August in Budapest. Nach Platz zehn bei der WM in Eugene und neun bei der EM in München 2022 will der Oberösterreicher wieder in die Medaillenränge.