WM-Dritte Preiner muss um Hallen-EM bangen .

Leichtathletin Verena Preiner, die WM-Dritte im Mehrkampf von 2019, muss um die Teilnahme an der Hallen-EM Anfang März in Torun (Polen) bangen. Die 26-Jährige zog sich am Samstag beim ÖLV-Meeting in Linz beim Aufwärmen für den Hürdensprint laut erster Diagnose neuerlich einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zu. Eine Ultraschall-Untersuchung am Montag soll Klarheit über das Ausmaß der Blessur bringen.