Leichtathletik WM-Gold im Marathon an Äthiopier Tola

Marathon-Gold an Tola Foto: APA/AFP

M it Tamirat Tola hat einer der Favoriten den WM-Marathon am Sonntag in Eugene (Oregon) gewonnen. Der Äthiopier, 2017 bereits WM-Zweiter, setzte sich in einem nach über lange Zeit einsamen Rennen an der Spitze im neuen WM-Rekord von 2:05:36 Stunden vor seinem Landsmann Mosinet Geremew (2:06:44) und Tokio-Olympia-Bronzemedaillengewinner Bashir Abdi aus Belgien (2:06:48) durch.