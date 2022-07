Leichtathletik-WM Warholm brach ein - WM-Hürden-Gold an Dos Santos

Keine Medaille für Warholm Foto: APA/KEYSTONE

M it einer Überraschung hat der 400-m-Hürdenlauf der Männer bei der Leichtathletik-WM in Eugene (Oregon) geendet. Der norwegische Weltrekordhalter, Titelverteidiger und Olympiasieger Karsten Warholm brach auf der Zielgeraden ein und kam als Siebenter ins Ziel. Gold ging an den Brasilianer Alison dos Santos im WM-Rekord von 46,29 Sekunden. Warholm hatte nach einer Verletzung zu Saisonbeginn zuletzt fit gewirkt. Hochsprung-Weltmeisterin wurde die Australierin Elanor Patterson.