Politische Bewegungen Leichtfried gegen "intrigante Spielchen" in SPÖ

Leichtfried steht hinter Rendi-Wagner Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

S PÖ-Vizeklubobmann Jörg Leichtfried hält nichts von "intriganten Spielchen" rund um die Zukunft von Parteichefin Pamela Rendi-Wagner. Gerüchte um eine Ablöse würden jeder Grundlage entbehren, so Leichtfried am Rande einer Pressekonferenz am Dienstag. Im "Kurier" (Dienstag-Ausgabe) war erneut über eine bevorstehende Ablöse Rendi-Wagners spekuliert worden.