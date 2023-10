Fußball Leipzig braucht gegen City "Topleistung und ein wenig Glück"

Schlager mit Leipzig gegen ManCity gefordert Foto: APA/dpa

Werbung

R B Leipzig hat am Mittwoch in der Fußball-Champions-League die Gelegenheit zu einer kleinen Wiedergutmachung. In der Vorsaison gingen die Sachsen im Achtelfinal-Rückspiel bei Manchester City 0:7 unter, nun soll es gegen den Titelverteidiger im Spiel der Gruppe G vor eigenem Publikum anders laufen. Auf ein Erfolgserlebnis gegen einen prominenten Gegner hofft auch Borussia Dortmund in Pool F daheim gegen AC Milan.