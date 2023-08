Fußball Leoben übernimmt in 2. Liga Tabellenspitze von Leader GAK

Leoben hievte sich an Tabellenspitze Foto: APA/THEMENBILD

A ufsteiger DSV Leoben hat am Sonntag auch das dritte Saison-Match in der 2. Fußball-Liga gewonnen. Die Steirer bezwangen SKU Amstetten zu Hause mit 1:0 (0:0) und haben damit den bisher ebenfalls makellosen Tabellen-Leader GAK an der Spitze abgelöst. Den Treffer für Leoben erzielte Stürmer Thomas Hirschhofer in der 57. Minute.

Im zweiten Sonntag-Spiel zum Abschluss der 3. Runde trennte sich Sturm Graz II zu Hause vom Floridsdorfer AC mit 2:2 (1:2). Nach dem Führungstreffer durch Peter Kiedl (27.) sorgte ein Doppelschlag von Yannick Woudstra in der 38. und 42. Minute zur Wende vor der Pause. Die Führung hielt bis zur 83. Minute, ehe der erst 18-jährige Amady Camara aus Mali den Ausgleich schaffte. Der FAC ist nun Neunter, Sturm II auf Platz 13.