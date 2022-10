Leopoldstadt Aktivistin bei Verkehrsblockade in Wien von Mann verletzt

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Protest für Maßnahmen gegen Teuerung und Klimakrise Foto: APA/LETZTE GENERATION ÖSTERREICH

K limaaktivisten der "Letzten Generation" haben Montagfrüh den Autoverkehr am Praterstern in Wien-Leopoldstadt blockiert. Wie regelmäßig zum Wochenstart klebten sich mehrere Umweltschützer mit ihren Händen am Asphalt vor den Fahrspuren fest und forderten laut Aussendung "sinnvolle Sparmaßnahmen" der Bundesregierung gegen Teuerung und Klimakrise - "allem voran Tempo 100 auf der Autobahn". Eine Aktivistin wurde offenbar von einem aufgebrachten Autofahrer im Gesicht verletzt.