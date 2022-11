"Letzte Generation" Aktivistinnen schütteten in Rom Erbsensuppe auf Van Gogh



Dem Gemälde wurde kein Schaden zugefügt Foto: APA/ANSA/AFP

V ier junge Italienerinnen sind wegen einer Attacke mit Erbsensuppe auf das in Rom ausgestellte Gemälde "Der Sämann" des niederländischen Malers Vincent Van Gogh angezeigt worden. Die vier Frauen im Alter von circa 20 Jahren gehören der Gruppe "Letzte Generation" an, die in Rom bereits für Ärger gesorgt hatte, weil sich Aktivisten auf eine Straßenumfahrung gelegt und den Verkehr stundenlang blockiert hatten.